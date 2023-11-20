Finlandiya'dan Rusya'ya 'göçmen' suçlaması
Finlandiya, Rusya'yı düzensiz göçmenleri zorla bu ülkeye göndermekle itham etti.
Finlandiya'nın güneydoğudaki sınır karakolu Şefi Jouko Kinnuen, yerel basına yaptığı açıklamada, Rus yetkililerin aktif ve sistematik olarak düzensiz göçmenleri sınır bölgesine getirdiğini ve onları Finlandiya'ya geçmeye zorladığını belirtti.
Rus yetkililerin sınır kapılarını açarak insanları Finlandiya tarafına ittiğini ve sonra sınır kapılarını kapatarak bu kişilerin geri dönmesini imkansız hale getirdiğini ifade eden Kinnunen, birçok göçmenin iradeleri dışında Finlandiya'ya geçmek zorunda kaldığını aktardı.
Finlandiya, 16 Kasım'da düzensiz göçmenleri sınır bölgesine getirdiği gerekçesiyle Rusya ile 4 sınır kapısını kapatacağını duyurmuştu. Bunun üzerine binlerce göçmen sınır bölgesinde beklemeye başlamıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Doğalgaz faturasından tasarruf etmenin en iyi yolu ne?
- Ölümcül 'kedi virüsü' hızla yayılıyor!
- Cenazede gerginlik!
- Yeni bir 'süper kıta' oluşuyor
- Ocak Partisi'nin işareti gündem oldu
- Yedi ilde eğitime ara verildi
- 'Oteli olan polis müdürleri fuhuş için…'
- Husiler İsrail gemisini kaçırdı
- Şüpheli ölümde yeni gelişme!
- Dervişoğlu'ndan Özdağ'a jet yanıt