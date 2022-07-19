Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, 'Rusya'ya SİHA satmayacağız'

19 Temmuz 2022 Salı, 10:49

Ukrayna'nın, Rus işgaline direnişinde sembol haline gelen ve Ukrayna ordusunun en etkili silahlarından biri olan SİHA'ların satışı hakkında, Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Baykar açıklama yaptı. Haluk Baykar, CNN Internatiol kanalında katıldığı programda Rusya'ya SİHA satışı ile ilgili söyledikleri dünya gündemine oturdu.

Türk yapımı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) üreten Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, Rusya'ya asla SİHA satmadıklarını ve satmayacaklarını, Ukrayna'nın egemenliğini ve bağımsızlık mücadelesini desteklediklerini söyledi.

Haluk Bayraktar, “Türkiye ve Ukrayna'nın özellikle havacılık ve savunma alanında stratejik düzeyde ilişkileri var. Türkiye, Ukrayna'yı silahlı drone teknolojisiyle destekliyor. Aynı zamanda Ukrayna'dan insansız hava araçları için motor alıyoruz. Ukrayna'yla kazan-kazan ilkesine dayalı bir ilişki geliştirdik ve bu, iki ülkeye de avantajlar sağlıyor. Bu açıdan Ukrayna'yı kesinlikle destekliyoruz” dedi.

Bayraktar, CNN muhabirinin SİHA'ların Rusya'ya satılması ilgili sorduğu soruya "[Rusya'ya] hiçbir şey iletmedik veya [Rusya'dan] tedarik etmedik. Biz asla böyle bir şey yapmayız. Çünkü Ukrayna'nın bağımsızlığı ve egemenliği için verdiği direnişi destekliyoruz." ifadelerini kullandı.