BBC 6 muhabirini görevden aldı

Yayınlanma: 17.10.2023 - 13:51

Güncelleme: 17.10.2023 - 13:51

BBC Arapça servisinde görev yapan altı muhabire, sosyal medya platformu X'teki "Aksa tufanı" operasyonunu destekledikleri izlenimi veren paylaşımları nedeniyle BBC tarafından "Acil" soruşturma başlatıldı.

Financial Times'ta yer alan habere göre, İngiliz kamu yayıncısı BBC, "Acil" soruşturma başlatılan Ortadoğu muhabirlerini resmi olarak kovmasa da yayına çıkmalarına yasak getirdi.

BBC'den yapılan açıklamada, "Bu konuyu acilen soruşturuyoruz. Editoryal ve sosyal medya kurallarımızın ihlal edildiğine dair iddiaları büyük bir ciddiyetle ele alıyoruz ve ihlal tespit ettiğimiz takdirde disiplin cezaları da dahil olmak üzere harekete geçeceğiz" denildi.

BBC ayrıca, Tel Aviv'deki BBC Arapça ekibinin bir üyesinin geçen hafta sonunda İsrail polisi tarafından üzerinde medya yazan bir araçla durdurulduğunu ve saldırıya uğradığını açıkladı. Yayıncı kuruluş, "Gazeteciler, Gazze'deki çatışmayı özgürce haberleştirebilmelidir" dedi.

BBC muhabirlerinin isimlerinin soruşturma yürütülürken açıklanması, muhabirlerin güvenlikleri konusunda endişelere yol açtı. Muhabirlerin tüm paylaşımları kaldırıldı ancak bir muhabir, Hamas'ı "özgürlük savaşçıları" olarak tanımlayan bir mesajı beğendi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara sözcüsü, Hamas'ın "Aksa tufanı" operasyonunun 1970'lerden bu yana en ölümcül üçüncü terör saldırısı olduğu göz önüne alındığında "teröristler" kelimesinin uygun olduğunu söyledi.

Sözcü, "Bazı haber kuruluşları Hamas'ı doğru bir şekilde terörist bir grup olarak tanımlıyor, doğruluğun her koşulda önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi sözcüsünün açıklamasına cevap olarak BBC, haberlerinde, Hamas'ı terörist olarak tanımlayan yazarlara yer verdiğini söyledi.