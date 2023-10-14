BBC'nin merkezine kırmızı boyalı saldırı gerçekleşti

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin Londra'daki binası, protestocular tarafından hedef alınarak, kırmızı boyayla tahrip edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2023 - 14:38
BBC'nin merkezine kırmızı boyalı saldırı gerçekleşti
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BBC'nin Londra'daki Broadcasting House binası, protestocular tarafından hedef alınarak, kırmızı boyayla tahrip edildi.

BBC Sunucusu Victoria Derbyshire, Cumartesi sabahı işe gelirken Portland Place'deki tahrip edilmiş döner cam kapıları ve boyalı taş tuğlaları gösteren olay yerinin görüntü ve fotoğraflarını yayınladı.

 

BBC, son günlerde Hamas'ı "terörist" olarak tanımlamayan editoryal tutumunu sürdürdüğü için eleştirilere maruz kalmıştı.

Metropolitan Polisi, olayın henüz herhangi bir protesto grubuyla bağlantılı olmadığını açıkladı.

Telegraph'ın aktardığına göre, daha sonra Filistin yanlısı bir protesto örgütü, BBC New Broadcasting House'un kırmızı boya ile kaplanmasının sorumluluğunu üstlendi ve bunun İsrail ve Gazze'deki olayların yayınlanması üzerine "bir mesaj bırakmak" için yapılan bir protesto olduğunu söyledi.


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