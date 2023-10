BBC'nin merkezine kırmızı boyalı saldırı gerçekleşti

BBC'nin Londra'daki Broadcasting House binası, protestocular tarafından hedef alınarak, kırmızı boyayla tahrip edildi.

BBC Sunucusu Victoria Derbyshire, Cumartesi sabahı işe gelirken Portland Place'deki tahrip edilmiş döner cam kapıları ve boyalı taş tuğlaları gösteren olay yerinin görüntü ve fotoğraflarını yayınladı.

Just arrived at work. This is the front entrance to BBC this morning pic.twitter.com/BHkyAtKZWF