'Çocuk gelin' skandalı... Hukukçular: Bu evlilik değil cinsel istismardır

Yayınlanma: 06.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.07.2023 - 03:00

Niğde’de 15 yaşındaki kız çocuğu A.Ö’nün 21 yaşındaki teyzesinin oğlu A.Ö ile zorla evlendirilmek istenmesine yönelik paylaşımlarının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuğun koruma altına alındığını duyurmuştu.

Konuyu yakından takip eden Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) Niğde İl Temsilcisi Arzum Şahan, konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Şahan, “Olayı duyduğumuzda jandarmaya haber verdik. Valilik de kriz masası oluşturdu. Önceki akşam kızımız için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakım tedbiri aldı, şu an koruma altında” dedi.

(Aşkın Topuzoğlu)



‘CEZALANDIRILMALARI GEREKİR’

Çocuk yaşta evliliklere ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Yürütme Kurulu üyesi Avukat Aşkın Topuzoğlu, çocukların bu durumlarda ihbarda bulunabileceği hatlar olması gerektiğini belirtti. 15 yaşındaki bir kişinin çocuk olduğunu vurgulayan Topuzoğlu, “18 yaşını bitirmemiş bir çocuğun zorla evlendirilmesi cinsel istismar suçunu teşkil eder. Medeni Kanun’da çocuk haklarıyla uyumlu değişikliğe ihtiyacımız var. 18 yaşından küçüklerin evlendirilmesini asla kabul edemeyiz” dedi.

Topuzoğlu, hukuki olarak izlenmesi gereken yolları ise şu sözlerle ifade etti: “Çocuk, yakınları, ebeveynleri çocuğun üstün yararını gözeterek gerekli yerlere başvuru yapmalıdır. Çocuğun içinde bulunduğu aile ortamından bir an önce uzaklaştırılması gerekmektedir. Bu duruma sebebiyet veren kişilerin ise cezalandırılmaları gerekir.”

(Eren Ezgi Gevher Avcı)



‘BOYUN EĞMEDİ’

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden psikiyatri uzmanı Dr. Eren Ezgi Gevher Avcı ise konunun psikolojik boyutunu değerlendirdi. Avcı, çocuk yaşta evlenen kişilerin ruhsal sorunlar yaşadığınının altını çizerek “Çocuk yaşta evlilik yaşayan kişilerin büyük bölümü, ileri yaşlarda yetersizlik hissetmeye yatkın bireyler olurlar. Bunun dışında zihinsel gelişimin tamamalanmamasına ilişkin sorunlar, kimlik sorunları, çocuğuyla yaşayacağı sınır sorunları ortaya çıkabilir” diye konuştu.

Avcı, 15 yaşındaki kız çocuğunun sosyal medyadan paylaşım yaparak sesini duyurmaya çalışmasına ilişkin ise “Sosyal medyada gördüğümüz videoda, çaresizlik duygusuna kapılsa da kendisine layık görülen yaşama boyun eğmemiş bir çocuk gördük” açıklamalarında bulundu.