Çocuğa cinsel istismarı duyurmuştu: Gazeteci Yetim gözaltına alındı!

Yayınlanma: 27.06.2023 - 11:26

Güncelleme: 27.06.2023 - 11:26

Avukat İbrahim Halil Aydın, Urfa'da çocuğa cinsel istismarın görüntülerini paylaşan gazeteci Mehmet Yetim'in gözaltına alındığını söyledi. Aydın yaptığı açıklamada, "Müvekkilim @mehmetyetim63 bu paylaşımından dolayı gözaltına alınmıştır. Paylaşımda görülen şahıs tutuklanmış olmasına rağmen ve görüntüler ortadayken müvekkilin geceyi nezarette geçirecek olması gazetecilik mesleğinin düşürüldüğü durumu göstermektedir" dedi.

Gazeteci Yetim ise kendi sosyal medya hesabından “Kamuoyuna duyurulur” başlıklı şu paylaşımı yaptı:

“(Şu anda Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde gözaltındayım.) Ne yazık ki bu paylaşımdan dolayı mevcutlu olarak gözaltına alınmış bulunuyorum. Yapmış olduğum şey masum bir çocuğun hakkını korumak için mesleğimi icra etmektir.

Şayet bundan dolayı gözaltına alınmışsam bu bana madalyadır. Keyfi olarak gözaltına alınmışsam Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan ve İçişleri Bakanımız Sayın @AliYerlikaya ve Sayın Adalet Bakanımız @yilmaztunc bu keyfi durumdan haberdar olsa bu talimatı verenlere ne derler acaba?

Evi belli, adresi belli, mesleği belli, defalarca emniyete gitmiş olan bir vatandaşa yapılanın bu olması devletine ve milletine her daim sadık olan beni ülkem adına üzmüştür. Binlerce insanın paylaştığı bir şeyi paylaştığım için üstelik gazetecilik mesleğini icra etmeme rağmen çocuğumdan ayrı uyuyacaksam helali hoş olsun. Şayet soyismimin YETİM olmasından dolayı alınmışsam bu da bana şereftir. Urfa evlatlarını hiç bir zaman yetim bırakmaz. Süreçle ilgili bilgilendirme Avukatım @avibrahimhaydin tarafından yapılacaktır.”

“BASIN SUSTURULAMAZ”

Duruma CHP Milletvekili Mahmut Tanal da tepki gösterdi:

“Mehmet Yetim gazetecidir. Gazeteci halkın gözü kulağı ve sesidir. Daha önceden paylaşılmış ve aleniyet kazanmış bir videonun paylaşılması ile soruşturmanın hangi gizliliğini ihlal eder. Gazeteci Mehmet Yetim gazetecilik görevini ifa etmiştir.Tck hükümleri uyarınca görevin ifası suç teşkil etmez. Gazetecinin göz altına alması basına ve halka verilen göz dağıdır. Orantısız bir uygulamadır. Şanlıurfa’da duyarlı basın mensubu olan sayın Mehmet Yetim’e yapılan işlem haksızdır,hukuksuz ve keyfidir. Basın susturulamaz.”