Belarus hükümeti ülkedeki Ukraynalı diplomat sayısını azaltma kararı aldı

24 Mart 2022 Perşembe, 00:00

Glaz, yaptığı açıklamada, 2020’den bu yana Ukrayna tarafından ilişkilerin yok edilmesini amaçlayan düşmanca eylemlerde bulunulduğunu belirtti.

Ukrayna makamlarının doğrudan ve dolaylı olarak Belarus’un iç işlerine müdahale etmeye başladığını ifade eden Glaz, Kiev yönetiminin iki devlet arasındaki temasları duraklattığını ve geçen yıl en yüksek düzeyde Belarus’u "düşman ülke" olarak adlandırdığını anımsattı.

Ukrayna yönetiminin toprakları üzerinden hava ablukasının bir parçası olarak Belarus halkının insani uçuşlarına bile izin vermediğini hatırlatan Glaz, bu çerçevede Ukraynalı diplomatların diplomatik statüyle bağdaşmayan faaliyetlerini, Ukrayna’daki Belarus vatandaşlarına kötü muameleleri tespit ettiklerini belirtti.

Glaz, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda Belarus, topraklarındaki Ukraynalı diplomatların sayısını azaltmaya karar verdi. Bu adım, Ukrayna dış temsilciliklerinin bir dizi çalışanının diplomatik olmayan faaliyetlerini durdurmayı amaçlıyor. Onlardan 72 saat içinde ülkemizi terk etmeleri istendi. 1+4 formatındaki diplomatik kadro, Viyana Sözleşmeleri ile belirlenen hedeflere uygun olarak çalışmalarını güvenle sürdürebilir. Belarus tarafı, personel eksikliği nedeniyle Brest'teki Ukrayna Konsolosluğunu da kapatmaya karar verdi."