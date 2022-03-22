Belarus-Polonya sınırındaki göçmen kampı kapandı
Belarus-Polonya sınırında, Avrupa’ya geçmek için bekleyen mültecilerin kampın kapatıldığı bildirildi.
Belarus Devlet Sınır Komitesinden yapılan açıklamada, Belarus’un Grodno şehrinde Bruzgi sınır bölgesinde, çoğunluğu Irak’tan Belarus’a gelerek Polonya’ya geçmeye çalışanlar için hükümetin kampa dönüştürdüğü göçmen merkezinde hiç kimsenin kalmadığı belirtildi.
Göçmenlerin kamptan ayrıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, Uluslararası Göç Örgütünün yardım programı çerçevesinde 98 kişinin de gece yarısı tahliye uçağıyla Minsk’ten Irak’ın Erbil şehrine gittiği ifade edildi.
Kalan göçmenlerin ise istekleri doğrultusunda geçici olarak otel ve sanatoryumlara yerleştirildiği belirtilen açıklamada, bu göçmenlerin de ülkelerine dönmeleri için kalkacak olan uçağı bekleyeceği aktarıldı. Açıklamada, “Mültecilerin ülkelerine dönme kararlarını büyük ölçüde, beklemenin anlamsızlığının farkına varmaları ve Avrupa Birliği ülkelerinin sorunlarını çözme konusundaki kayıtsızlıkları belirlemektedir” ifadeleri kullanıldı.
BELARUS-POLONYA SINIRINDA GÖÇMEN KRİZİ
Belarus-Polonya sınırında geçen yıl 8 Kasım’dan itibaren Avrupa’ya göçme arayışıyla çoğunluğu Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya’ya geçmeye çalışan 2 bin civarındaki kişi, ormanlık alanda kendi kurdukları kampta ve sınır önünde bir süre beklemişlerdi.
Daha sonra bu kişiler, sınır boyunda kurdukları kampı tamamen boşaltarak Belarus hükümetinin Bruzgi sınır bölgesinde hazırladığı göçmen merkezinin kapalı alanına geçmişti.
Kampta bulunanların çoğunluğu tahliye seferleriyle Irak’a geri dönmüştü.
Göçmen krizi nedeniyle Belarus ile Avrupa Birliği (AB) arasında gerginlik yaşanmış, Belarus’a “Avrupa’ya göç hareketini organize ettiği” gerekçesiyle yaptırımlar getirilmişti.
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