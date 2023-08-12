Belarus ve Türkiye arasında askeri işbirliği görüşüldü

Yayınlanma: 12.08.2023 - 13:23

Güncelleme: 12.08.2023 - 15:06

Belarus Savunma Bakanlığı basın servisinden BelTA'ya yapılan açıklamaya göre, Belarus ile Türkiye arasında askeri işbirliği görüşüldü.

Belarus Uluslararası Askeri İşbirliği Dairesi Başkanı ve Belarus Savunma Bakanı Uluslararası Askeri İşbirliği Yardımcısı Valery Revenko ile Türkiye'nin Belarus Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Atakan Saraç ile Minsk'te bir araya geldi.

Valery Revenko ve Atakan Saraç'ın, iki ülke savunma bakanlıkları arasındaki askeri işbirliğinin mevcut durumunu ele aldığı öğrenildi.

Ayrıca ikilinin, Türkiye ile Belarus ilişkilerinin ilerletilmesi için atılacak adımları ele aldığı bildirildi.