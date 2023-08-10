Polonya'daki Belarus vatandaşlarından cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yıl dönümünde protesto

Yayınlanma: 10.08.2023 - 10:08

Güncelleme: 10.08.2023 - 10:21

Polonya'nın başkenti Varşova'da yaşayan Belarus vatandaşları 9 Ağustos 2020 yılında gerçekleştirilen Belarus cumhurbaşkanlığı seçimlerinin üçüncü yıl dönümünde yürüyüş ve protesto mitingi düzenledi.

Praga semtindeki Florianska Sokak'ta toplanan 2 bine yakın Belaruslu, Krakowskie Przedmiescie Cadddesi'ndeki Mikolaj Kopernik Anıtı'na yürüdü. İki buçuk kilometrelik güzergah boyunca katılımcılar sık sık "Yaşasın Belarus", "Terörist Lukaşenko", "İnanıyoruz, Başaracağız", "Siyasi tutsaklara özgürlük" sloganları attı.

Mikolaj Kopernik Anıtı önünde düzenlenen mitingde 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası Belarus'u terk etmek zorunda kalan vatandaşlar konuşma yaptı. Ülkeye özgürlük ve demokrasi getirme amacından asla vazgeçmeyeceklerini belirten konuşmacılar, Polonya'ya da kendilerine kucak açtığı için teşekkür etti. Marş ve şarkıların da söylendiği miting esnasında sık sık Ukrayna ile dayanışma sloganları atıldı.



Protesto gösterisine katılanlardan Artsiom Khatskevich İHA'ya yaptığı açıklamada, devrime 3 yıl önce başladıklarını söyledi.

Artsiom Khatskevich "3 yıl önce Lukaşenko oylarımızı çaldı, maalesef birçok Belaruslu ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Ben bugün Polonya'dayım, Polonya bizi kabul etti. Polonya bizlere kendimizi geliştirmemiz ve Lukaşenko rejimiyle mücadele imkanı sunuyor" şeklinde konuştu. Bir diğer Belarus vatandaşı Maryia Kashapava ise cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gözlemci olduğunu, hapse girmemek için ülkeyi terk etmek zorunda kaldığını belirtti. 9 Ağustos 2020 tarihinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Maryia Kashapava "Çünkü bizleri yönetecek iktidarı kendimiz seçmek istediğimize karar verdik. Bu sebeple 3 yıldır mücadelemiz sürmekte" dedi. İHA'ya konuşan Olga Pawlowska da seçimlerde oylarının çalındığını, seçim sonrasında ise çok sayıda kişinin işkenceye uğradığını, hapislere atıldığını belirterek yaşadığı şehir Minsk'i terk ettiğini aktardı. Pawlowska "Yaşananlar ulusumuz için oldukça zor bir deneyimdi" şeklinde konuştu. 3 saat kadar süren protesto gösterisi olaysız şekilde sona erdi.

NE OLMUŞTU?

Belarus Seçim Komisyonu, 9 Ağustos 2020 tarihinde Belarus'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerini ülkeyi 26 yıldır yöneten Aleksandr Lukaşenko'nun kazandığını açıklamıştı. Lukaşenko'nun yüzde 80, en yakın rakibi Sviatlana Tsikhanouskaya'nın ise yüzde 10.12 oy aldığı açıklanırken, Tsikhanouskaya seçim sonuçlarını tanımadıklarını bildirmişti. Seçimleri takip eden günlerde ülke genelinde on binlerce muhalif seçimlere hile karıştırıldığı gerekçesiyle protesto gösterisi düzenlemişti. Gösteriler sırasında vatandaşlarla polis arasında çok sayıda çatışma yaşanmış, aylar süren protestolar neticesinde 30 bini aşkın kişinin gözaltına alındığı, binlerce kişi hakkında ise dava açıldığı belirtilmişti.