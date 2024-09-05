Belarus'ta 'Japon ajanı' yakalandı

Belarus'ta, Japon ajanı olduğu belirtilen ve askeri altyapıların görüntüsünü kayda alan kişinin yakalandığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 05.09.2024 - 11:15
Belarus'ta 'Japon ajanı' yakalandı
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Belarus devlet televizyonunda yayınlanan haberde, ülke tarihinde ilk kez Japonya istihbarat kuruluşunun faaliyetlerinin engellendiği belirtildi.

İsmi henüz paylaşılmayan Japon vatandaşı ajanın, "Belarus'taki sosyal ve politik durum hakkında bilgi toplamaktan, Çin'in 'Tek Kuşak Tek Yol' girişiminin uygulanması ve Belarus-Ukrayna sınırında olup bitenlere kadar geniş konularla ilgilendiği" ve ülkedeki askeri altyapıların görüntüsünü kaydettiği ifade edildi.

Yayında, yakalanan Japon vatandaşı, eylemlerinin Belarus için "tehlikeli" olabileceğini söyledi.

Konuyla ilgili detaylı haberin, akşam bülteninde yayınlanacağı duyuruldu.


Etiketler: #Belarus #japonya

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