Almanya Başbakanı Scholz'a 'yardım' çağrısı: Belarus'ta idama mahkum edilmişti!

Yayınlanma: 27.07.2024 - 12:32

Güncelleme: 27.07.2024 - 12:32

Belarus'ta idama mahkum edilen bir Alman vatandaşı, ülkedeki devlet televizyonuna gözyaşları içinde çıkarak, Alman hükümetine davasına müdahale etmesi için yalvardı.

Bir hücrede elleri kelepçeli olarak resmedilen Rico Krieger, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a seslenerek, “Bay Scholz, lütfen, ben hala hayattayım... henüz çok geç değil” ifadelerini kullandı.

Belarus'taki yetkililer, 30 yaşındaki Krieger'in geçen sonbaharda Ukrayna istihbaratının emriyle, bir demiryolu hattında terör saldırısı gerçekleştirmek amacıyla ülkeye gittiğini iddia ediyor.

Krieger, “Bu hayatımın en büyük hatasıydı. Hiç kuşkusuz suçumu kabul ediyorum” dedi.

LinkedIn profiline göre Krieger daha önce Alman Kızılhaçı'nda sağlık görevlisi ve Berlin'deki ABD büyükelçiliğinde güvenlik görevlisi olarak çalışmış. Alman Kızıl Haçı Krieger'in orada çalıştığını doğrularken, Cuma günü Alman Tagesspiegel gazetesi Krieger'in Ukrayna'ya gitmek üzere işe alındığını söylediğini aktaran eski bir meslektaşına yer verdi.

Krieger'ın meslektaşı, “Hepimiz onun sağlık görevlisi olarak gideceğini düşündük” diye konuştu.

Krieger, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını haberlerde okuduktan sonra Ukrayna için çalışmaya motive olduğunu ve Ukrayna'ya gitmeden önce küratörlerinin kendisine Belarus'ta yerine getirmesi gereken bir görev verdiklerini söyledi. Programda, hassas yerlerin birkaç fotoğrafını çektiği ve ardından bir tren yolunun yanına patlayıcı dolu bir sırt çantası yerleştirdiği iddia edildi. Daha sonra meydana gelen patlamada kimsenin zarar görmediği iddia edildi.

Belarus idam cezasının uygulandığı tek Avrupa ülkesi. Cezalar başın arkasına sıkılan tek bir kurşunla infaz edilmekte; cesetler ise isimsiz bir mezara gizlice gömülmektedir.

Krieger, Alman hükümetinin davasına müdahale etmek için neden daha fazla çaba göstermediğini bilmediğini de kaydederek, “Zaman bana karşı. Her an cezamı infaz edebilirler. Her saniye yaptığım şeyden pişmanlık duyuyorum” dedi.

ALMANYA NE TEPKİ VERMİŞTİ?

Alman Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada Krieger'e konsolosluk yardımı sağladıklarını ve “onun adına Belarus makamlarıyla yoğun bir şekilde çalıştıklarını” söyledi.

Cuma günü Almanya hükümet sözcüsü Christiane Hoffmann Scholz'un davadan haberdar olduğunu belirterek, “Tüm hükümet gibi o da bu olaylardan, özellikle de idam cezasıyla bağlantılı olarak endişe duyuyor” ifadelerini kullandı.