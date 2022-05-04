Belarus'ta ordu tatbikata başladı

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 11:16

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belarus Silahlı Kuvvetlerinde tepki kuvvetlerinin ani denetlenmesinin başladığı belirtilerek, bu esnada askeri birlikler ile alt birimlerin savaşa hazır olma, belirlenen bölgelere yürüme ve savaş eğitimi görevlerini yerine getireceği ifade edildi.

Askeri birliklerin hızla değişen durumda arazinin bilinmeyen bölgelerinde faaliyet göstereceği kaydedilen açıklamada, "Denetimin amacı, askerlerin olası bir krize hızlı bir şekilde müdahale etmeye hazır olup olmadığını ve kabiliyetini değerlendirmektir." ifadeleri kullanıldı.

Denetlemeye dahil olan kuvvetlerin bileşiminin kademeli artırılacağı, bunun da hem karada hem de havada askeri tehditlere karşı koyma yeteneklerini test etmeyi mümkün kılacağı bildirilen açıklamada, denetlemenin çok karmaşık bir özellik taşıdığına dikkat çekildi.

Açıklamada, "Sürmekte olan faaliyetler, en etkili asker eğitimi biçimlerinden biridir ve bir bütün olarak ne Avrupa toplumu için ne de özellikle komşu ülkeler için herhangi bir tehdit oluşturmamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.