İngiltere Rusya ve Belarus'a uygulanan yaptırımlar hakkında yeni gelişme

06 Nisan 2022 Çarşamba, 16:12

İngiltere Ticaret Bakanlığı altında faaliyet gösteren çözüm kurumu (TRA) başkanı Oliver Griffiths Rusya ve Belarus'a uygulanan yaptırımlar hakkında konuştu.

Griffiths , “Kotaların yeniden ayarlanması inşaat ve diğer yurtiçi sektörlerin çelik alım fiyatlarının düşük kalmasına yardımcı olacaktır” dedi.

TÜRKİYE'YE 1 MİLYARLIK PAY ÖNGÖRÜLÜYORDU

Öte yandan, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar Türkiye’nin çelik kotasını artırırken, Türk çelik sektörü 1 milyar dolara yakın ilave ihracat öngörüyordu.

Avrupa Birliği’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara çelik sektörünü eklemesinin ardından, birliğin Türkiye’den yapacağı çelik ithalatının kotası mart itibarıyla yaklaşık 1 milyon ton artmıştı. Bunun Türkiye'nin çelik ihracatına 1 milyar dolar civarında ilave katkı yapması öngörülüyordu.