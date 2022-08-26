Belarus'tan Batı'ya tehdit: Uçaklarımız nükleer silah taşımaya hazır
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus savaş uçaklarının nükleer silah taşımaya hazır olduğunu söyledi.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinin, Batı'nın tehditlerine anında yanıt vermeye hazır olduğunu dile getirdi.
Aleksandr Lukaşenko Batı'nın, Doğu Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere kıtadaki askeri yığınaklanmasına devam ettiğini söyledi.
Lukaşenko, Belarus savaş uçaklarının nükleer silah taşımaya hazır olduğunu söyledi.
Lukaşenko, “Durumu ağırlaştırmaya karar verirlerse hiçbir helikopterin veya uçağın onları kurtaramayacağını anlamaları gerekiyor. Putin ve ben, St Petersburg'da Belarus'a ait Su-24 uçaklarının nükleer silah taşıyabilmeleri için konuşmuştuk. Şaka mı yaptığımızı sanıyorsunuz? Her şey hazır!” dedi.
'PROVOKASYONLARA ANINDA CEVAP VERECEĞİZ'
Aleksandr Lukaşenko, Belarus'a karşı olası ciddi bir provokasyon olması durumunda anında cevap vereceklerini ifade etti.
Lukaşenko, Polonya'yı işaret ederek "Polonya'daki herkes deli değil. Duda (Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej) çıldırmış olabilir ama ordu aptal değil, tepkinin ne olabileceğini anlıyorlar" ifadelerini kullandı.
Lukaşenko ayrıca, "Polonya, Belarus ile ilişkilerde gerilim yaratmamalı, çünkü bu aynı zamanda Birlik Devleti (Rusya-Belarus) ve nükleer silaha sahip Rusya ile ilişkileri de germek anlamına geliyor. Sorun çıkarmaya başlarlarsa cevap anında verilecektir" diye konuştu.
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