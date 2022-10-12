Belarus'tan Rusya'ya tank yardımı iddiası

12 Ekim 2022 Çarşamba, 11:56

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Belarus'un Rusya'ya tank yardımı yaptığını öne sürdü.

Genelkurmay Başkanlığı, Belarus'un Rusya-Belarus sınırında bulunan Belgorod bölgesine gitmek üzere 20 adet tankın yola çıktığını söyledi.

Genel Kurmay Başkanlığı, "Belarus, Rusya'nın sınırda bulunan Belgorod bölgesine 20 adet T-72 tankı gönderdi" açıklamasında bulundu.

LUKAŞENKO "DURUM GERGİN" DEMİŞTİ

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus'un başkenti Minsk'te yetkililerle yaptığı toplantıda, ülkenin güvenliği konusunda açıklamalarda bulundu.

Belarus etrafındaki durumun "gergin" olduğunu belirten Lukaşenko, Ukrayna’nın ülkesine saldırı düzenlemeyi planladığını ileri sürdü.

Buna gerekli yanıtı vereceklerini vurgulayan Lukaşenko, "Ukraynalıların sahipleri, bizi savaşa çekmek için Belarus’a karşı savaş başlatmaya zorluyor. Bunu hem Rusya hem de Belarus’u halletmek için yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Buna izin verilmemesi gerektiğini belirten Lukaşenko, ülkesinin güney sınırlarının korunması yönünde önlemler aldığını dile getirdi.