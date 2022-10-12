Belarus'tan Rusya'ya tank yardımı iddiası
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Belarus'un Rusya'ya tank yardımı yaptığını iddia etti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Belarus'un Rusya'ya tank yardımı yaptığını öne sürdü.
Genelkurmay Başkanlığı, Belarus'un Rusya-Belarus sınırında bulunan Belgorod bölgesine gitmek üzere 20 adet tankın yola çıktığını söyledi.
Genel Kurmay Başkanlığı, "Belarus, Rusya'nın sınırda bulunan Belgorod bölgesine 20 adet T-72 tankı gönderdi" açıklamasında bulundu.
LUKAŞENKO "DURUM GERGİN" DEMİŞTİ
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus'un başkenti Minsk'te yetkililerle yaptığı toplantıda, ülkenin güvenliği konusunda açıklamalarda bulundu.
Belarus etrafındaki durumun "gergin" olduğunu belirten Lukaşenko, Ukrayna’nın ülkesine saldırı düzenlemeyi planladığını ileri sürdü.
Buna gerekli yanıtı vereceklerini vurgulayan Lukaşenko, "Ukraynalıların sahipleri, bizi savaşa çekmek için Belarus’a karşı savaş başlatmaya zorluyor. Bunu hem Rusya hem de Belarus’u halletmek için yapıyorlar" ifadelerini kullandı.
Buna izin verilmemesi gerektiğini belirten Lukaşenko, ülkesinin güney sınırlarının korunması yönünde önlemler aldığını dile getirdi.
Video Haberler
- Sokak hayvanlarına yuva
- 'Talimat' skandalı sonrası bu kez de 'altyazı' utancı!
- Ege'nin lezzetli yemekleri yolcularla buluştu
- Uludere'de, geleneksel yöntemlerle pekmez mesaisi
- Erdoğan hayat pahalılığını kabul etti
- Erken tanı hayatımı kurtardı
- Kilosu 100 bin TL olan safran çiçek açtı
- Kastamonu açıklarında 5 hortum
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
- 'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Herkes e-Devlet'ine girsin'
- Dikkat çeken Kılıçdaroğlu ayrıntısı!
- 'Hakkım haram olsun!'
- 'Millet' yükseliyor, 'Cumhur' düşüyor
- Zehir zemberek sözler...
- 'Buraya girdiğiniz andan itibaren…'
- Ölümünde AKP parmağı!
- Kılıçdaroğlu'ndan Manhattan baskını
- 'Siyaseti bırakma' koşulunu açıkladı
- Çelebi'yle ilgili paylaşımını sildi, tepki gecikmedi