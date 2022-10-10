Belarus ile Rusya ortak askeri birlik oluşturulması konusunda anlaştı
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya ile ortak bir bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşma sağladıklarını bildirdi.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus'un başkenti Minsk'te yetkililerle yaptığı toplantıda, ülkenin güvenliği konusunda açıklamalarda bulundu.
Belarus etrafındaki durumun "gergin" olduğunu belirten Lukaşenko, Ukrayna’nın ülkesine saldırı düzenlemeyi planladığını ileri sürdü.
Buna gerekli yanıtı vereceklerini vurgulayan Lukaşenko, "Ukraynalıların sahipleri, bizi savaşa çekmek için Belarus’a karşı savaş başlatmaya zorluyor. Bunu hem Rusya hem de Belarus’u halletmek için yapıyorlar" ifadelerini kullandı.
Buna izin verilmemesi gerektiğini belirten Lukaşenko, ülkesinin güney sınırlarının korunması yönünde önlemler aldığını dile getirdi.
Lukaşenko, Belarus Savunma Bakanlığı ile Güvenlik Komitesine mevcut durumun kontrolü ile ilgili önlem alma talimatını verdiğini söyleyerek, "Herhangi bir düşmana cevap vereceğiz. Onlarca yıldır bunun için hazırlanıyoruz. Gerekirse yanıt vereceğiz" dedi.
"BİNLERCE RUS ASKERİ BELARUS’A GELECEK"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçen hafta görüştüğünü anımsatan Lukaşenko, "Birlik Devletinin batı sınırlarındaki gerginliğin artması nedeniyle Rusya Federasyonu ve Belarus Cumhuriyeti’nin bölgesel askeri birliğinin oluşturulması konusunda anlaştık. Bu, belgelerimizde yazıyor" dedi.
Lukaşenkov, Söz konusu birliği tehdit seviyesinin yükselmesi durumda devreye sokacaklarını belirterek, "Bu grubun temelini, ordu, Belarus Silahlı Kuvvetler oluşturacak. Bu grubun oluşturulması süreci başladı" diye konuştu.
Bu birlikte binlerce Rus askerinin yer alacağı bilgisini paylaşan Lukaşenko, Rus askerlerini yakın zamanda ülkesinde kabul etmek için hazır olunması gerektiğini söyledi.
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