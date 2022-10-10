Belarus'tan Ukrayna uyarısı: Sınır köprülerini havaya uçurdu ve yolları mayınladı

10 Ekim 2022 Pazartesi, 11:35

Belarus Devlet Sınır Komitesi başkanı Anatoly Lappo, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anatoly Lappo, Ukrayna'nın neredeyse "tüm sınır köprülerini havaya uçurduğunu ve sınır yollarını mayınladığını" söyledi.

Lappo, "Güney yönündeki durum zor. Ukrayna tarafı, sınırı tamamen kapatmaya odaklanıyor" ifadelerini kullandı.

Ukraynalı askerlerin sınır hattına "üç sıra halinde anti-tank mayınları yerleştirdiğini" ileri süren Lappo, "Baskı altındayız, sınır muhafızlarımızı hedef alıyorlar, bazen havaya ateş ediyorlar ve sürekli keşif uçuşu gerçekleştiriyorlar" dedi.

Lappo, daha önce Polonya sınır muhafızlarının Belarus sınırında sürekli provokasyonlar yarattığını bildirmiş ve buna karşılık verileceği konusunda uyarmıştı.