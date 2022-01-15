Belçika'da bir şahıs, metro bekleyen kadını raylara iterek öldürme teşebbüsünde bulundu
Belçika'nın başkenti Brüksel'de metro durağında beklerken genç bir erkek tarafından raylara itilen kadın, trenin son anda durmasıyla kurtuldu. Görüntüler, sosyal medyada gündem olurken; kadının sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.
Olay, Brüksel'in merkezindeki Rogier metro istasyonunda dün gece meydana geldi.
Metro durağındaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere ve Belçika basınındaki haberlere göre, genç yaşta bir erkek platformda bekleyen kadın yolcuyu raylara itti.
TREN DURUNCA SON ANDA KURTULDU
O sırada durağa gelen trenin makinisti, kadının rayların üzerinde olduğunu görünce acil durum freni yaparak treni durdurdu. Raylara itilen kadının, trenin birkaç metre mesafede durmasıyla hayatı kurtuldu.
Görüntülere yansıyan genç erkek olay yerinden koşarak kaçtı. Polis tarafından yakalanan gencin kadını "hiçbir sebep olmadan" raylara ittiği belirtildi.
Kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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