İstanbul'da metrodaki saldırgana istenen ceza belli oldu

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosundaki saldırgan hakkında iddianame hazırlandı, istenen ceza belli oldu.

DHA
12 Ocak 2022 Çarşamba, 15:15
İstanbul'da metrodaki saldırgana istenen ceza belli oldu
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İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda geçen kasım ayında kadınlara elinde bıçakla tehditler savuran saldırgan Emrah Yılmaz (32) hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, saldırgan için 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.


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