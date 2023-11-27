Belçika'da bomba alarmı: 27 okul kapatıldı

Yayınlanma: 27.11.2023 - 10:38

Güncelleme: 27.11.2023 - 10:38

Belçika'da yapılan bomba ihbarı nedeniyle başkent Brüksel ve Brabant bölgesinde çok sayıda okulun kapalı kalacağı belirtildi.

Valonya-Brüksel Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Pazar akşamı geç saatlerde bir bomba ihbarı geldiği, bugün 27 okulun kapatılacağı ifade edildi.

Açıklamada, "ihtiyatlılık ilkesine sıkı sıkıya bağlı olarak" kapatma kararı alındığı ve kapatılan 27 okulun polis tarafından korunduğu aktarıldı.