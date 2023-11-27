Belçika'da bomba alarmı: 27 okul kapatıldı

Belçika'nın başkenti Brüksel ve Brabant bölgesinde, bomba alarmı nedeniyle 27 okul kapatıldı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 27.11.2023 - 10:38
Belçika'da bomba alarmı: 27 okul kapatıldı
Abone Ol google-news

Belçika'da yapılan bomba ihbarı nedeniyle başkent Brüksel ve Brabant bölgesinde çok sayıda okulun kapalı kalacağı belirtildi.

Valonya-Brüksel Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Pazar akşamı geç saatlerde bir bomba ihbarı geldiği, bugün 27 okulun kapatılacağı ifade edildi. 

Açıklamada, "ihtiyatlılık ilkesine sıkı sıkıya bağlı olarak" kapatma kararı alındığı ve kapatılan 27 okulun polis tarafından korunduğu aktarıldı.


okul Belçika bomba ihbarı

İlgili Haberler

Hamas'tan İspanya ve Belçika'ya 'takdir': Net ve cesur tutumlarını tebrik ediyoruz

Hamas'tan İspanya ve Belçika'ya 'takdir': Net ve cesur tutumlarını tebrik ediyoruz
Belçika ile İsrail arasında kriz: Sözlerimin arkasındayım

Belçika ile İsrail arasında kriz: Sözlerimin arkasındayım

En Çok Okunan Haberler