Belçika ile İsrail arasında kriz: Sözlerimin arkasındayım

Yayınlanma: 25.11.2023 - 13:58

Güncelleme: 25.11.2023 - 13:58

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Mısır-Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı’nda İspanyalı mevkidaşı Pedro Sanchez ile birlikte Gazze’deki sivil katliamın durdurulmasını istemelerine tepki gösteren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan De Croo sözlerinin arkasında olduğu mesajını vererek, "Refah Sınır Kapısı’nda Gazze’deki çatışmalarla ilgili söylediğim sözleri okuyun Başbakan Netanyahu. Hala aynı noktadayım. Daha fazla sivil ölmesin" ifadelerini kullandı.

De Croo Netanyahu’yu etiketlediği paylaşımına Refah Sınır Kapısı’nda yaptığı konuşmanın linkini de ekledi.

DE CROO NE DEMİŞTİ?

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Sanchez ile birlikte Mısır sınırında gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Bu sınırın diğer tarafında korkunç çatışmalar yaşandı. Çok fazla sivil öldürüldü. İlk kurbanlar her zaman kadınlar ve çocuklardır. Aileler parçalandı. Toplumlar yok edildi. İsrail’in vatandaşlarını savunma hakkı var. İsrail’in terör saldırılarını durdurmak için yürüttüğü askeri operasyonun uluslararası insancıl hukuka uygun olması gerekiyor. Sivillerin öldürülmesinin durdurulması gerekiyor. Şiddetin artık durması gerekiyor. Çok fazla insan öldü. Gazze’nin yok edilmesi kabul edilemez. Bir toplumun yok edilmesini kabul edemeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

"Batı Şeria’daki yerleşimci şiddetini durdurmamız gerekiyor" diyen De Croo, "Masum insanların öldürülmesini durdurmamız gerekiyor. Uluslararası insancıl hukuka saygı duymamız gerekiyor. Tüm tarafların kurallara uymasını sağlamalıyız" şeklinde konuşmuştu.

De Croo ve Sanchez’in açıklamaları Netanyahu ve İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen’in tepkisini çekmiş, teröre destek vermekle itham edilen iki lider kınanmıştı. Belçika ve İspanya’nın İsrail’deki büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.