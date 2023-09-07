Belçika'da polisten 9 yaşındaki çocuğa okulunda sert müdahale

Yayınlanma: 07.09.2023 - 13:02

Güncelleme: 07.09.2023 - 13:44

Belçika'nın Nalinnes kentinde polis, 5 Eylül'de Nalinnes Özel Eğitim İlköğretim Okulunda bir arkadaşıyla okul girişinde tartışma yaşayan 9 yaşındaki Mathis isimli çocuğa sert müdahalede bulundu.

Annesinin çektiği görüntülerde, polisin siyahi çocuğun ellerini arkadan bağladığı ve yere yatırdığı görüldü.

Anne Rita, okuldan oğlunu almak için acil bir çağrı aldığını ve gittiğinde ise söz konusu müdahaleyle karşılaştığını belirterek, "Aklıma Georges Floyd'un görüntüsü geldi" ifadesini kullandı.

Oğlunun bir öğrencinin ırkçı hakaretlerine maruz kaldığı için sinir krizi geçirdiğini, öğrencinin oğluna "kirli siyah" dediğini anlatan anne, bunun bir haftada ikinci kez yaşandığını, birkaç gün önce futbol oynadığı sırada başka bir öğrencinin yine aynı tabiri kullandığını belirtti.

Öte yandan bölgeden sorumlu polis memuru Alain Bal da kendilerini okulun çağırdığını belirterek "Okullara öylece girmiyoruz. Çocuk zorluk çıkarıyordu ve annesi okuldan gelen çağrılara yanıt vermiyordu" dedi. Bal, ayrıca annenin polise saldırdığını söyledi.

Görüntüde konuşan polis, çocuğun kendilerine bir şey fırlatması ve el hareketi yapması üzerine yere yatırıldığını söyledi.

Çocuğun annesinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.