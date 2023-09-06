Erdoğan'ın talimatıyla Belçika'ya götürülmüştü, kurtarılamadı

Yayınlanma: 06.09.2023 - 12:08

Güncelleme: 06.09.2023 - 12:08

Bilecik Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis ambulansında görevli ATT Kübra Nur Palut, 3 yıl önce ‘Göktürk’ ismini verdiği oğlunu dünyaya getirdi.

Doğumdan kısa süre sonra karın ağrısı ve iştahsızlık şikayetleri nedeniyle hastaneye giden Kübra Nur’a, yapılan tetkiklerde sindirim sistemini ve kalbi etkileyen CAID hastalığı teşhisi kondu.

28 KİLOYA DÜŞTÜ

Yemek yiyemediği ve sadece damar yoluyla mama ve serumla beslendiği için, günden güne eriyerek 45 kilodan 28 kiloya kadar düşen Kübra Nur, tedavi için birçok hastaneye başvurdu ancak sonuç alamadı.

Palut ailesinin, tedavi için geldikleri Bursa Uludağ Üniversitesi’nde Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Macit Gülten'in açıklamalarıyla umutları yeniden yeşerdi.

Prof. Dr. Gülten, hastalığın tedavisinin Türkiye'de olmadığını, Belçika'daki Leuven Katolik Üniversitesi Hastanesi’nde görevli Gastroenterolog Prof. Dr. Jan Tack tarafından yapılabileceğini söyledi. Ailenin karşısına bu kez de maddi yetersizlik çıktı. Hastaneyle iletişime geçilmesi için Sağlık Bakanlığı'na müracaat edildi.

ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ

Konunun basına yansımasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kübra Nur'un tedavisi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya talimat verdi.

İnegöl Devlet Hastanesi’nde müşahede altında tutulan Kübra Nur, ambulansla Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Kübra Nur, ambulansa bindirilirken ailesine el sallayarak veda etti. Ankara'da belirli süre tedavi gören Kübra Nur Palut daha sonra Belçika'ya gönderilip, Leuven Katolik Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi oldu.

Sağlık durumu düzelen Palut, İnegöl'e döndü. Kızının, Belçika'dan geldikten sonra kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar iyileştiğini söyleyen Zeynettin Palut, "Kübra'nın durumu iyiydi. Geçtiğimiz aylarda vücudu enfeksiyon kaptığı için rahatsızlandı. Ankara'da Şehir Hastanesi'ne getirdik. Burada 2,5 ay yattı, taburcu oldu. Geçen ay tekrar rahatsızlanınca bir kez daha Ankara Şehir Hastanesi'ne geldik. Kübra, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün gece öldü" dedi.

Kübra Nur Palut'un cenazesinin bugün İnegöl'de Yeşil Camii'nde ikindiden sonra kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.