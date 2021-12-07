Belçika'da sağlık çalışanları hükümetin zorunlu aşı kararını protesto etti

07 Aralık 2021 Salı, 15:32

Ülkenin farklı yerlerinden gelen eylemciler, Brüksel'deki Chapelle Meydanı'nda toplandı. Kırmızı, yeşil, mavi şapkalar, maskeler ve montlarıyla yürüyen sağlık çalışanları, sendikalarını temsil eden flamalarla trafiğe kapatılan geniş caddelerde yürüdü.

Eylemciler, salgının başından beri zor koşullarda çalıştıklarını, hükümetin kendilerine "zorunlu aşı gibi basit bir perspektiften yaklaşmasına" karşı olduklarını ifade eden sloganlar attı. Aşı yaptırıp yaptırmamanın kendi kararları olması gerektiğini belirten eylemciler, aşı olmamaları halinde işten çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmalarını eleştirdi.

Eylemciler, "zorunlu aşı üzerinden yürütülen basit bir yaklaşım yerine" sağlık sektöründe maaş, sorumluluklar, sektörü cazip hale getirerek nitelikli çalışan sayısının artırılması gibi konuları içeren kapsamlı bir plan dahilinde hükümet tarafından muhatap alınmak istediklerini dile getirdi. Eylemciler, taleplerini beyaz önlüklerine yazarak flamalarla beraber taşıdı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ZORUNLU AŞI KARARI

Belçika'da hükümetin geçen ay aldığı bir karara göre, 1 Ocak 2022 ile 31 Mart 2022 arasında geçiş dönemi uygulanacak. Bu dönemde sağlık çalışanlarının çalışabilmeleri için aşı olduklarını gösteren kanıt veya son 72 saat içinde negatif sonuçlu test sunmaları gerekecek.

Bunlara uymayan kişiler çalışamayacak ve geçici işsizlik maaşına başvurabilecek. 1 Nisan'dan itibaren ise tüm sağlık çalışanlarının aşı yaptırması zorunlu olacak. Aşı olmayı reddeden sağlık personelinin işine son verilecek.

- BELÇİKA'DA SALGININ SEYRİ

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün açıkladığı haftalık verilerin ortalamasına göre, 29 Kasım-5 Aralık haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 4'lük düşüşle günlük 17 bin 146 Kovid-19 vakası görüldü. Hastaneye yatış oranlarında da yüzde 5'lik düşüş görülürken, söz konusu haftada ortalama 300,4 kişi hastaneye yatırıldı. Can kaybı ise yüzde 22'lik artışla 48,1 olarak kaydedildi.

Vaka ve hastaneye kabul sayılarındaki düşüş, uzmanlarca Belçika'daki ciddi artışın kontrol altına alındığı şeklinde yorumlandı. 22 Kasım'da 25 bin 365 kişinin testi pozitif çıkmış, bu, salgının başından bu yana Belçika'da görülen en yüksek sayı olarak kayıtlara geçmişti.

11 milyon 400 bin civarı nüfusa sahip Belçika'nın yüzde 75,5'i tam aşılanmış durumda. Hükümet 17 Kasım'dan itibaren tedbirleri kademeli olarak sıkılaştırmıştı.