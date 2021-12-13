Belçika'da trafik cezasını ödemeyenlerin ehliyetleri iptal edilecek
Belçika Hükümeti, ödenmeyen trafik cezalarına ilişkin yeni bir karar almaya hazırlanıyor.
Belçika Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne, trafik cezalarının tahsilatını artırmak için yeni bir uygulamaya geçileceğini açıkladı.
Trafik kurallarını ihlal eden pek çok kişinin cezalarını ödemeyi ihmal ettiğini belirten Quickenborne, cezaların zamanında ödenmesi için daha katı bir yaklaşım sergileyeceklerini ifade etti.
Quickenborne, trafik kural ihlali sonrasında para cezasının zamanında ödenmemesi halinde sürücü belgelerinin otomatik olarak iptal edileceği bir sisteme geçileceğini bildirdi.
YILDA 300 BİN TRAFİK CEZASI ÖDENMİYOR
Belçika'da yılda 4,5 milyon civarında trafik cezası kesilirken, cezaların yaklaşık yüzde 93'ünün ödendiği ve yüzde 7'sinin ise ödenmediği ifade edildi.
Ödenmeyen trafik cezası sayısının yılda 300 bini bulduğu kaydedildi.
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