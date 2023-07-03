Belçika’daki sahil kentlerinde ‘üstsüzlere yasak tartışması’

Yayınlanma: 03.07.2023 - 11:55

Güncelleme: 03.07.2023 - 11:56

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Yusuf Özkan / Lahey

Belçika’nın sahil kentleri De Panne, Blankenberge ve Knokke - Heist'de 2 yıldır uygulanan, plajlar dışında üstsüz dolaşma yasağının, bütün kıyı şeridinde yaygınlaştırılması önerisi tartışma yarattı.

Plajlar dışında kent içinde üstsüz dolaşmayı ilk yasaklayan şehirlerden biri olan Knokke - Heist Belediye Başkanı Piet De Groote, bu uygulamanın tüm kıyı belediyelerinde hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Belçikalı belediye başkanı, "Bütün kıyı belediyelerinde plaj kıyafetleriyle ilgili tek tip kurallar uygulanmasını” önerdi.

De Panne, Blankenberge ve Knokke - Heist'de insanların plajlarda ve deniz kıyısında göğüsleri açık güneşlenmesi ve dolaşmasına izin veriliyor.

Ancak alışveriş caddelerine, meydanlara ya da kafe ve restoranlara üstsüz girmek yasak.

Üstsüz dolaşma yasağını ilk gündeme getiren yöneticilerden biri olan Knokke - Heist Belediye Başkanı De Groote, bunun gerekçesinin, her şeyden önce saygı olduğunu savunuyor.

De Groote, Het Nieuwsblad gazetesine yaptığı açıklamada, üstsüz ve terli bir şekilde bir terasta oturup yemek siparişi vermenin çok da hoş olmadığını düşünüyor.

Belçika kıyılarındaki her belediyenin plaj kıyafeti ile ilgili farklı kuralları bulunduğunu belirten De Groote, bu konuda tüm sahil şeridine tek tip bir politika uygulanmasını ve plajlar dışında üstsüz dolaşılmasının her yerde yasaklanmasını öneriyor.

De Groote, bu öneriyi belediyeler birliği toplantısında gündeme getireceğini söyledi.

Kıyı kentlerinden Oostende’nin Belediye Başkanı Bart Tommelein ise, bu öneriye karşı.

Tommelein, 2021 yılında Blankenberge ve Knokke-Heist'te, plajlar dışında üstsüz dolaşmanın yasaklanmasının doğru olmadığını dile getirmişti.

Oostende Belediye Başkanı, hala aynı görüşte. Yasağın bütün kıyı boyunca hayata geçirilmesine karşı çıkıyor.

"Böyle bir öneri yasal olarak uygulanamaz" diyen Bart Tommelein, şunları söylüyor:

“Her şehrin kendine has bir özelliği ve karakteri var. Tek tip bir çıplak göğüs politikasına tamamen karşıyım. Bunu uygulamak bile mantıklı değil, çünkü yasal olarak asla sonuç elde edemezsiniz. Bunu araştırdık ve yasal olarak neredeyse imkansız olduğunu gördük.”

Yasağın bir sınırı olmadığını, bir başkasının da çıkıp çıplak göbeklilerin yasaklanmasını isteyebileceğini belirten Tommelein, bu tür konularda bir sınır çizmenin mümkün olmadığını savunuyor.

Belediye başkanı, sahildeki bar ve restoranlarda üstsüz oturtulmasında bir sakınca olmadığını vurgulayarak, “Ben bir liberalim ve kimin ne giyeceğine karar verme hakkını kendimde görmüyorum” diyor.