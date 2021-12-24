Belçika'dan nükleer kararı
Belçika hükümeti, ülkede bulunan nükleer reaktörleri 2025 yılına kadar kapatma kararı alırken, nükleer enerji teknolojisine yatırımı sürdürecek.
Belçika hükümetinin 2025 yılına kadar ülkedeki tüm nükleer reaktörleri kapatacağı bildirildi. Belçika medyasına göre yedi partili koalisyon, haftalardır reaktörlerin kapatılması konusunda yürütülen görüşmelerde anlaşma sağladı.
Görüşmelerde Yeşiller’in 2003’te kabul edilen ve nükleer sayfanın kapatılmasını öngören yasaya saygı gösterilmesini istediği, Fransızca konuşan kesimdeki Liberallerin ise 2 reaktörün açık kalmasını istediği aktarıldı.
Gece boyunca yapılan görüşmelerden sonra tarafların, reaktörlerin 2025 yılına kadar kapanması konusunda uzlaşıya vardığı kaydedildi.
Ayrıca daha küçük modüler reaktörlere ağırlık verilerek nükleer enerji teknolojisi araştırmalarına 4 yıl boyunca 100 milyon euro yatırım yapılması planlanıyor.
Ülkenin oluşacak enerji açığını nasıl kapatacağı henüz bilinmiyor.
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