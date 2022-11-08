Belediye Başkanı, 'eşine torpil yaptı' iddiası ile görevinden alındı
Eşine yüksek maaşlı iş ayarlamakla suçlanan Frankfurt Belediye Başkanı referandumla görevden alındı. Referandumda oy kullananların 95,1'i başkanın görevden alınmasını istedi
Almanya'nın Frankfurt kentinde "Türklerin eniştesi" lakaplı belediye başkanı Peter Feldmann, referandum sonucunda görevinden alındı.
Peter Feldmann, eşi Zübeyde Feldmann'a makamını kullanarak yüksek maaşlı bir iş ayarladığı gerekçesiyle hakkında açılan dava devam ederkeni yapılan halk oylaması ile koltuğundan oldu.
64 yaşındaki Frankfurt Belediye Başkanı, 2021 Mart'ta eşine "haksız menfaat sağlamak ve görevini kötüye kullanmaktan" soruşturma başlatılmıştı.
Feldmann'ın, 2018'deki seçim çalışmalarına fon sağlayan bir kurumun işlettiği kreşte yöneticilik yapan eşine "yüksek maaşlı bir iş" ayarladığı iddia edilmişti.
Belediye başkanı ise suçlamaları reddetti.
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