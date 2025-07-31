Belediye Meclis üyesine korkunç saldırı: Benzinle ateşe verildi

Olay, dün sabah sularında Danville kentinde bulunan Showcase Magazine ofisinde meydana geldi.

Kent meclis üyesi Lee Vogler, çalıştığı ofiste, elinde beş galon (yaklaşık 19 litre) benzin bulunan bir kişi tarafından hedef alındı. Saldırgan, ofise zorla girerek Vogler’ın üzerine benzin döktü.

Tanıklara göre, Vogler olay yerinden kaçmaya çalışırken saldırgan tarafından ateşe verildi. Görgü tanıkları, yaşananları dehşet içinde izlediklerini söyledi.

Saldırının ardından ağır yanıklar oluşan Vogler, helikopterle özel bir yanık tedavi merkezine kaldırıldı.

SALDIRGAN KAÇARKEN YAKALANDI

Polis ekipleri, saldırganın 29 yaşındaki Shotsie Hayes olduğunu açıkladı. Olay yerinden otomobille kaçmaya çalışan Hayes, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Saldırının nedeni henüz bilinmezken, soruşturma devam ediyor.

Showcase Magazine’in sahibi Andrew Brooks, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bir adam elinde beş galonluk benzin kovasıyla ofisimize zorla girdi ve Lee’nin üzerine benzini döktü. Lee kaçmaya çalıştı ama saldırgan onu takip edip yaktı. Böyle akıl almaz bir şiddet eylemi kabul edilemez. Hiç kimsenin, öfkesini böyle bir saldırıya dönüştürme hakkı yok.”

Danville Belediye Başkan Yardımcısı James Buckner da olayın ardından açıklamada bulunarak, “Lütfen meslektaşımız ve kardeşimiz Lee için dualarınızı eksik etmeyin” dedi.