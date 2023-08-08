Son dakika... Meclis Akbelen için toplandı!

Son dakika haberi... Meclis, CHP'nin önerisi üzerine Akbelen'deki ağaç katliamı için olağanüstü toplandı. 200 milletvekili ile yeter sayının sağlanmasıın ardından başlayan toplantıda, maden çalışmalarına dair genel görüşme önerisi alınacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2023 - 15:06
Son dakika... Meclis Akbelen için toplandı!
Abone Ol google-news

TBMM Genel Kurulu, CHP'nin, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'deki Akbelen mevkiinde maden sahasındaki çalışmalarla ilgili genel görüşme yapılmasına ilişkin önergesini görüşme olağanüstü toplandı.

200 milletvekili olan toplantı yeter sayısının sağlanmasının ardından görüşmeye geçildi.

Toplantıda, maden çalışmalarına dair genel görüşme önerisi alınacak.

Ayrıntılar geliyor...


akbelen İkizköy görüşme Genel Kurul CHP maden maden sahası önerge muğla TBMM toplantı

İlgili Haberler

Akbelen'de direnen köylüler TBMM Genel Kurulu’na katılacak!

Akbelen'de direnen köylüler TBMM Genel Kurulu’na katılacak!
CHP'den 'Akbelen' çağrısı: TBMM olağanüstü toplanıyor

CHP'den 'Akbelen' çağrısı: TBMM olağanüstü toplanıyor
Son dakika... Erdoğan, ‘Akbelen’deki direnişi hedef aldı: Çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyor, işimize bakıyoruz

Son dakika... Erdoğan, ‘Akbelen’deki direnişi hedef aldı: Çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyor, işimize bakıyoruz

En Çok Okunan Haberler