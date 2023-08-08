Son dakika... Meclis Akbelen için toplandı!
Son dakika haberi... Meclis, CHP'nin önerisi üzerine Akbelen'deki ağaç katliamı için olağanüstü toplandı. 200 milletvekili ile yeter sayının sağlanmasıın ardından başlayan toplantıda, maden çalışmalarına dair genel görüşme önerisi alınacak.
TBMM Genel Kurulu, CHP'nin, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'deki Akbelen mevkiinde maden sahasındaki çalışmalarla ilgili genel görüşme yapılmasına ilişkin önergesini görüşme olağanüstü toplandı.
200 milletvekili olan toplantı yeter sayısının sağlanmasının ardından görüşmeye geçildi.
Toplantıda, maden çalışmalarına dair genel görüşme önerisi alınacak.
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