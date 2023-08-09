Tatil yolunda feci kaza: Uzman çavuş ile kızı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı!

Kayseri-Malatya yolunda şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Jandarma Uzman Çavuş Kasım Y. ile kızı Nazlı Y. hayatını kaybetti, eşi ve 2 çocuğu ise yaralandı. Elazığ'da yaşayan ailenin, tatil için Konya'ya giderken kazanın olduğu öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.08.2023 - 12:23
Tatil yolunda feci kaza: Uzman çavuş ile kızı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı!
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Kayseri-Malatya yolunun 90'ıncı kilometresi Pınarbaşı ilçesi yakınlarında dün saat 11.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Jandarma Uzman Çavuş Kasım Y.'nin (31) kulllandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada, sürücü Kasım Y. ile yanında olan yolculardan eşi Şükran, kızları H.A.Y. ve Nazlı Y. ile oğlu Y.Y. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Uzman çavuş Kasım Y. ile kızı Nazlı Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamlarını yitirdi. 

Baba-kızın cenazeleri, Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki otopsilerinin ardından Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde, toprağa verildi. 

Şükran Y. ve 2 çocuğunun hastanedeki tedavileri ise sürüyor. Bu sırada, Elazığ'da yaşayan ailenin tatil için Konya'ya gittikleri öğrenildi.


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