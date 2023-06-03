Belgorod saldırısının arka planı: Saldırganlar Neo-Nazi mi?

Yayınlanma: 03.06.2023 - 11:20

Güncelleme: 03.06.2023 - 11:21

Geçen hafta Rusya’nın Belgorod bölgesine yapılan saldırının arkasındakiler ortaya çıktı. New York Times’ın haberine göre saldırının başında Almanya’da yaşayan Rus asıllı Denis Kapustin var.

Kapustin’in yönettiği Ruslardan oluşan “Rus Gönüllüler Ordusu’nun” 24 saatten uzun bir süre boyunca 42 kilometre karelik bir Rusya toprağını kontrol ettiği iddia ediliyor.

FAŞİST SEMBOLLER TAŞIYOR

New York Times’ın haberinde “White Rex” adını kullanan Kapustin’in üzerinde aşırı sağcı “kara güneş” sembolünün olduğu belirtildi. Haberde Rus gönüllüler ordusunun açık aşırı sağ görüşler taşıdığı ve Kapustin’in Alman insan hakları örgütleri ve yetkililer tarafından Neo-Nazi olarak tanındığı vurgulandı.

Almanya Kuzey Ren-Westfalya eyaleti yetkilileri Kapustin’in 2000’lerin başında Rusya’dan Almanya’ya geldiğini ve aşırı sağcı futbol taraftar gruplarına dahil olduğunu söyledi. Yetkililer, Kapustin’in sonradan Neo-Nazi gruplara yakın bir dövüş sanatları klübünde popülerleştiğini ve bir aktiviste dönüştüğünün altını çizdi.

Denis Kapustin’in Şengen ülkelerine girişi yasaklandı. Kapustin, yaptığı açıklamada “Putin gibi bir tiranla mücadelenin imkansız olmadığını göstermek istiyorum. Putin’in gücü sonsuz değil, karşılarında silahlı bir güç gördüklerinde dağılıyorlar” ifadelerini kullandı.

RUSYA UKRAYNA’YI SUÇLUYOR

Rusya tarafı ise bu saldırıların arkasında Ukrayna’nın olduğunu iddia etti. Kremlin’den yapılan açıklamada Ukrayna’ya bağlı kuvvetlerin Batı’dan gelen ekipmanları ve zırhlı araçları kullanarak Belgorod bölgesinde sabotaj ve gözlem harekatları düzenledikleri belirtildi.

Rus devlet medyası RIA Novosti’nin haberinde Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına yer verildi. Açıklamaya göre saldırı esnasında 9 köy tahliye edildi. Ukrayna güçlerinin top atışları sonucu iki sivil hayatını kaybetti.

Saldırıya karşılık veren anti terör operasyonları sonucunda 70 militan dört zırhlı araç ve 5 askeri araç etkisiz hale getirildi. Saldırganlar Ukrayna sınırına geri çekildiler.