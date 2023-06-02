Rusya'da yakıt ve enerji tesislerine drone saldırısı

Yayınlanma: 02.06.2023 - 09:36

Güncelleme: 02.06.2023 - 09:36

Rusya'nın Smolensk Bölgesi Vali Yardımcısı Vasily Anokhin, uzun menzilli iki drone'un Smolensk Bölgesi'ndeki yakıt ve enerji kompleksi tesislerine saldırdığını duyurdu.

Vasily Anokhin, saldırıda herhangi bir can kaybı ya da ciddi hasar olmadığını söyledi.

Anokhin, "Bugün gece saat 3 sularında Pochinkovsky bölgesindeki Peresna köyünde ve Smolensk bölgesindeki Divasi köyünde bulunan yakıt ve enerji kompleksi tesislerine iki uzun menzilli insansız hava aracı saldırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kritik bir hasar ya da yangın da meydana gelmedi" dedi.

Smolensk Bölgesi yetkilileri, Mayıs ayı başında drone uçuşlarına yasak getirmişti.



