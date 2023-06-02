2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Rusya'da yakıt ve enerji tesislerine drone saldırısı

Rusya'nın başkenti Moskova'nın 360 km güneybatısında yer alan Smolensk Bölgesi'ndeki yakıt ve enerji kompleksi tesislerine drone saldırısı gerçekleştirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2023 - 09:36
Rusya'da yakıt ve enerji tesislerine drone saldırısı
Abone Ol google-news

Rusya'nın Smolensk Bölgesi Vali Yardımcısı Vasily Anokhin, uzun menzilli iki drone'un Smolensk Bölgesi'ndeki yakıt ve enerji kompleksi tesislerine saldırdığını duyurdu.

Vasily Anokhin, saldırıda herhangi bir can kaybı ya da ciddi hasar olmadığını söyledi.

Anokhin, "Bugün gece saat 3 sularında Pochinkovsky bölgesindeki Peresna köyünde ve Smolensk bölgesindeki Divasi köyünde bulunan yakıt ve enerji kompleksi tesislerine iki uzun menzilli insansız hava aracı saldırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kritik bir hasar ya da yangın da meydana gelmedi" dedi.

Smolensk Bölgesi yetkilileri, Mayıs ayı başında drone uçuşlarına yasak getirmişti.



Rusya

İlgili Haberler

Almanya'dan Rusya'ya misilleme: Başkonsolosluklarını kapatıyor

Almanya'dan Rusya'ya misilleme: Başkonsolosluklarını kapatıyor
Rusya'dan ABD ve İngiltere'ye çağrı: İHA saldırısını hatırlattı

Rusya'dan ABD ve İngiltere'ye çağrı: İHA saldırısını hatırlattı
Rusya, Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne ait son savaş gemisini imha etti

Rusya, Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne ait son savaş gemisini imha etti

En Çok Okunan Haberler