Belin'de casusluk savaşı: Gizli bilgileri verdiği iddiası

07 Nisan 2022 Perşembe, 15:58

Adı David Smith olarak açıklanan güvenlik görevlisi, Resmi Sırlar Yasası uyarınca 9 suçla itham ediliyor.

Bugün Westminster Mahkemesi'ne çıkması beklenen İngiliz vatandaşının, büyükelçilikten topladığı bilgileri Ekim 2020-Ağustos 2021 arasında Rus devletinin temsilcisi olduğuna inandığı birine verdiği iddia edildi.

RUS ASKERİ ATEŞESİ İLE MEKTUPLAŞMA

Dava dosyasında, Smith'in Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği'nde görevli Rus askeri ataşesi Sergey Chukhurov ile mektup yoluyla iletişim kurmaya çalıştığı belirtiliyor.

Güvenlik görevlisi, Rus askeri ataşesine İngiliz çalışanların faaliyetleri, kimlikleri, adresleri ve telefon numaralarını iletmekle itham ediliyor.

Suçlamalar arasında hükümetinin faaliyetleri hakkında "gizli" olarak sınıflandırılan bilgileri toplayarak devletin güvenliğine ve çıkarına zararlı eylemlerde bulunmak ve İngiliz elçiliğinin operasyonlarıyla ilgili materyal toplamak da yer alıyor.

SİM KARTLARI İLE SAKLADI İDDASI

David Smith'in ayrıca, belgelerin izinsiz fotokopilerini çektiği, elçiliğin güvenlik kamerası sisteminin kayıtlarını kopyaladığı ve imha etmesi istenen SIM kartları sakladığı iddia ediliyor.

Alman polisi tarafından 10 Ağustos'ta gözaltına alınan güvenlik görevlisi, dün İngiltere'ye iade edilmişti.