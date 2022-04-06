Ukrayna açıkladı: Rusya taarruza hazırlanıyor
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Donetsk ve Luhansk bölgeleri ile Mariupol şehrinde tam kontrolü sağlamak için Ukrayna’nın doğusunda taarruz operasyonuna hazırlandığını bildirdi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 6 Nisan akşamı verilerine göre Rusya’nın kaybettiği asker sayısının 18 bin 600 olarak güncellendiği belirtildi.
6 YERLEŞİM YERİNE SALDIRI
Rus ordusunun gün içinde 6 yerleşim birimine düzenlediği saldırı operasyonunun başarısız olduğu ifade edilen açıklamada, Ukrayna askerlerinin Herson bölgesindeki Osokarovka yerleşim biriminin kontrolünü geri aldığı kaydedildi.
Açıklamada, Rusya’nın Donetsk ile Luhansk bölgesi ve Mariupol şehri üzerinde tam kontrolü sağlamak için Ukrayna’nın doğusunda taarruz operasyonuna hazırlık çabalarını sürdürdüğü bildirildi.
Video Haberler
- Elektriği kesilen çiftçiler isyan etti
- Kılık değiştirdi: 6 dakikada 15 bin TL'lik telefon çaldı
- Midyeci Ahmet'ten eşine yanıt geldi: Video paylaştı
- İstanbul'da bir garip yolculuk: Görenler şaşkına döndü!
- Kayıp İTÜ öğrencisinden acı haber
- CHP'den Mansur Yavaş açıklaması
- Edirne'de çevre katliamı! Hızla yayıldı
- Zelenski: 'Tahammül edemiyorum'
- O yangında kasadaki paralar da yandı
- Toplu ulaşıma zam: Bakanlıktan açıklama geldi
En Çok Okunan Haberler
- 'Geçinemeyenler'den elde sebze eylem
- Meteoroloji açıkladı: 'Normalin üzerinde seyredecek'
- 'Türkiye gereken bedeli ödedi'
- Bakan yardımcılarına dev 'maaş'
- Polonya'dan tahminlerin üzerinde faiz artışı
- ‘İyiyi ve Kötüyü Bilme Ağacı’
- 'Kanserleri yüzde 30-50 azaltabiliriz!'
- Kanserde erken teşhisin önemine ilişkin uzmanı konuştu
- Türkiye'den 1 yılda 5 milyon ton plastik atık çıktı
- Raflarda unutulmuş bir yazar; Mehmet Hilmi!