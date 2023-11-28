'Benzersiz' moleküler tedavi hamlesi: Akciğer kanserini durdurmaya yardımcı olabilir

Yayınlanma: 28.11.2023 - 11:09

Güncelleme: 28.11.2023 - 11:12

Dünya'da en sık görülen kanser türlerinden biri olan Akciğer kanserini durdurmaya yardımcı olabilecek daha önce bilinmeyen bir moleküler tedavi yöntemi, ABD'deki Tulane Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmayla ortaya çıkarıldı.

Tulane Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden çalışmanın başyazarı Hua Lu'ya göre, araştırma, yeni bir anti-kanser ilacının geliştirilmesine ve akciğer kanseri için daha kişiselleştirilmiş bir tedaviye olanak sağlayabilir.

Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlanan araştırma, RBM10 adı verilen bilinen bir tümör baskılayıcı proteinin, aşırı eksprese edildiğinde kanser hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını sağlayan bir protein olan c-Myc'nin işlevini baskılayarak akciğer kanseri büyümesini engelleyebileceğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, RBM10'un iki ribozomal proteinle (RPL5 ve RPL11) birlikte çalışarak c-Myc'yi istikrarsızlaştırdığını ve akciğer kanserinin yayılmasını önlediğini keşfetti.

Çalışma sonuçları, proteinler arasında kanser önleyici bir ilişkiyi tanımlayan ilk bulgular olduğu kaydedildi.

Araştırmacılar ayrıca, akciğer kanserlerinde sıklıkla bulunan mutant bir RBM10 formunun c-Myc'yi baskılama yeteneğini kaybettiğini, ribozomal proteinler RPL5 ve RPL11'e bağlanamadığını ve sonuçta tümör büyümesini baskılamak yerine teşvik ettiğini keşfetti.