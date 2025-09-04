Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.09.2025 15:07:00
Dış Haberler Servisi
Berlin’de korkunç anlar: Araç çocuk grubunun arasına daldı

Berlin’in Wedding semtinde bir otomobil, çocuk gruplarının bulunduğu kalabalığın arasına daldı. Kazada bir kadın görevli ağır yaralanırken, çok sayıda çocuk hafif yaralandı.

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Wedding semtinde perşembe günü öğle saatlerinde bir otomobil insan grubunun arasına daldı.

Kaza, saat 13.10 sularında Seestraße ile Dohnagestell’in kesiştiği noktada meydana geldi.

Olay sırasında bölgede birden fazla çocuk grubu bulunuyordu. İlk belirlemelere göre, bir kadın görevli ağır yaralandı, birçok çocuk ise hafif yaralar aldı.

Kazanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, polis olay yerinde inceleme başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda sürücünün ifadesine başvurulacağı bildirildi.

