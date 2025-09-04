Berlin’de korkunç anlar: Araç çocuk grubunun arasına daldı

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Wedding semtinde perşembe günü öğle saatlerinde bir otomobil insan grubunun arasına daldı.

Kaza, saat 13.10 sularında Seestraße ile Dohnagestell’in kesiştiği noktada meydana geldi.

Olay sırasında bölgede birden fazla çocuk grubu bulunuyordu. İlk belirlemelere göre, bir kadın görevli ağır yaralandı, birçok çocuk ise hafif yaralar aldı.

Kazanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, polis olay yerinde inceleme başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda sürücünün ifadesine başvurulacağı bildirildi.