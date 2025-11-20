Berlin'de savaş provası: Alman ordusu sokaklara indi

Almanya'nın başkenti Berlin’de, Bundeswehr tarafından şehir içi çatışma senaryolarını test etmek amacıyla geniş kapsamlı bir tatbikat gerçekleştiriliyor.

“Bollwerk Bärlin” (Berlin Surları) adı verilen tatbikat; keskin nişancıların, sabotaj simülasyonlarının ve olası saldırı senaryolarının gerçeğe yakın şekilde uygulanmasını içeriyor.

Tatbikatın amacı, Berlin’in kritik altyapılarının dayanıklılığını ölçmek ve olası saldırı durumlarında askeri birliklerin tepkisini sınamak.

Alman medyasına göre tatbikat;

Jungfernheide metro istasyonunda,

Eski bir kimya fabrikasının tesislerinde,

Berlin polisinin operasyon merkezinde

gerçekleştiriliyor.

Metro istasyonu güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı. Çalışmalar, şehir trafiğini aksatmamak amacıyla gece 01.00–04.00 arasında yürütülüyor.

ŞEHİR İÇİ ÇATIŞMA VE SABOTAJ TATBİKATLARI

Tatbikata katılan askerler;

şehir içinde silahlı çatışma simülasyonları,

karanlık ve dar geçitlerde operasyonlar,

yaralı tahliyesi,

alan boşaltma ve bina savunması,

hükümet binalarının korunması

gibi farklı senaryoları uyguluyor.

Tüm çalışmalar, Sivil Koruma Kurumu ile koordineli şekilde ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştiriliyor. Çok sayıda gazeteci de tatbikatları yerinde takip ediyor.

Tatbikata eşlik eden Albay Mike Teichgräber, hedeflerinin Berlin’in kritik altyapısını korumaya yönelik “kağıt üzerindeki planları gerçeğe taşımak” olduğunu söyledi.

Teichgräber, Avrupa’daki güvenlik ortamının Ukrayna’daki savaş sonrası ciddi şekilde değiştiğine dikkat çekerek, “Berlin’den 900 kilometre uzakta olan bitenleri görmezden gelemeyiz” ifadelerini kullandı.

“HAZIRLIK TATBİKATLARI SÜRECEK”

Savunma Bakanlığı’na bağlı hükümeti korumakla görevli muhafız birliği de tatbikatta yer alıyor.

Yetkililer Hamburg’da aylar önce yapılan benzer tatbikata atıfla, bu tür şehir içi hazırlıkların Bundeswehr’in reflekslerini geliştirmek için gerekli olduğunu vurguluyor.

Alman gazetesi TAZ’ın analizine göre Bundeswehr, bu tatbikatları “Avrupa’daki gergin güvenlik ortamı” nedeniyle gerekçelendiriyor.

Özellikle Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı sonrası Almanya, şehir savunması da dahil olmak üzere askeri hazırlığını artırıyor.

Tatbikatın bir diğer hedefi ise, kamuoyuna ve uluslararası arenaya “Alman ordusu hazır ve savunma kapasitesine sahip” mesajını güçlü şekilde vermek.