Berlin'de Mahsa Amini protestosu yapıldı
Almanya'nın başkenti Berlin'de İran'daki protestolara dayanışma eylemi yapıldı
Almanya'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümü sonrasında İran'da başlayan protestolara dayanışma gösterisi düzenlendi.
Başkent Berlin'de Zafer Anıtı’nın önünde “Women Life Freedom Kollektiv” inisiyatifinin çağrısıyla toplanan yaklaşık 80 bin kişi, ellerindeki İran bayrakları ve İran rejimini protesto eden döviz ve pankartlarla yürüyüş gerçekleştirdi.
Avrupa’nın diğer ülkelerinden ve Almanya’nın çeşitli kentlerinden de katılımın olduğu gösteride, İran yönetimine karşı sloganlar atıldı, başta Mahsa Amini olmak üzere protestolarda hayatını kaybedenlerin fotoğrafları taşındı.
Göstericiler sıkça İran'daki rejiminin devrilmesini talep etti.
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