ABD, savaşa İran'ı dahil etti: Doğrudan ve dolaylı olarak katılıyor
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İran'ın, Ukrayna'daki savaşa "doğrudan ve dolaylı" olarak katıldığını savundu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
John Kirby, İran'ı, Ukrayna'da kullanılmak üzere Rusya'ya İHA tedarik etmekle suçladı.
Kirby, "Tahran şimdi doğrudan ve dolaylı olarak -silah temini yoluyla- karadaki çatışmalara katılıyor" dedi.
İran yapımı İHA'ların Ukrayna'da kullanıldığını belirten Kirby, "Rusya şimdiye kadar İran'dan düzinelerce insansız hava aracı aldı ve muhtemelen daha fazla teslimat bekliyor" ifadelerini kullandı.
"KARADAN KARAYA FÜZE TEDARİK ETMEYİ PLANLIYOR"
Kirby, Rusya'nın, İran'dan karadan karaya füze tedarik etmeyi planladığını da ileri sürdü.
Kirby ayrıca, bu kapsamda ABD'nin, İran'a ek yaptırımlar getirmeyi ve yeni kısıtlamalar getirme olasılığını araştırmayı planladığını da sözlerine ekledi.
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, ülkesinin, Rusya'ya Ukrayna'da kullanılmak üzere İHA gönderdiğine ilişkin iddiaları yalanladı.
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