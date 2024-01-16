Berlin'de protestoya giden çiftçilerle dayanışma gösteren itfaiye eri hakkında inceleme başlatıldı
Almanya'nın başkenti Berlin'de hükümetin sübvansiyonları kesme planlarına karşı protesto gösterisine traktör konvoyu ile giden çiftçilerle dayanışma gösteren bir itfaiye eri hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde, itfaiye erinin Wittenau semtindeki itfaiye merkezi önünden geçen traktör konvoyunu önce alkışlayarak destek verdiği görülüyor.
Berlin İtfaiyesi Teşkilatı sözcüsü, yaptığı açıklamada, prensip olarak memurların görev sırasında "tarafsız olma yükümlülüğü bulunduğunu" belirterek, itfaiye teşkilatındaki ilgili birimin kamu hizmeti yönetmeliklerinin ne ölçüde ihlal edildiğini açıklığa kavuşturmak amacıyla olayı incelediğini ifade etti.
Haberlerde görüntünün 14 Ocak akşamı internete yüklendiği ve binlerce kişinin izlediği ifade ediliyor.
Çiftçiler başkent Berlin'de tasarruf önlemleri çerçevesinde tarımsal dizel sübvansiyonunu kaldırmak isteyen hükümeti protesto etmiş, binlerce çiftçi gösteriye traktörleriyle katılmıştı.
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