IKBY Başbakanı Barzani, Erbil'i hedef alan füze saldırılarını durdurmak için çalışacaklarını söyledi

Yayınlanma: 16.01.2024 - 08:00

Güncelleme: 16.01.2024 - 08:02

IKBY Başkanı Barzani, X sosyal medya hesabından dün saat 23.30'da Erbil’de gerçekleşen saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

Barzani, Erbil’in bir kez daha İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından saldırıya uğradığını, bu "gerekçesiz" saldırıda birçok sivilin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını belirtti.

IKBY halkına yönelik yapılan bu "korkakça" saldırıyı en şiddetli şekilde kınadığını belirten Barzani, Irak merkezi hükümetini Irak ve IKBY'nin "egemenliğinin apaçık ihlaline" karşı ilkeli bir pozisyon alma çağrısında bulundu.

Barzani, uluslararası toplumdaki ortaklara tekrar eden bu saldırılar karşısında sessiz kalmamaları çağrısında bulunarak, "Önümüzdeki birkaç gün içinde, masum halkımıza karşı bu acımasız saldırıları durdurmak için uluslararası toplumdaki ortaklarımızla birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

ERBİL'E YÖNELİK FÜZE SALDIRILARI

IKBY Güvenlik Konseyi'nin yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzelerle saldırı gerçekleştirdiği ve saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Erbil'deki saldırılara ilişkin, bölgedeki "İran karşıtı terörist grupların ve casusların karargahlarını balistik füzelerle vurduğunu" açıklamıştı.