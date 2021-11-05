Berlin'deki Rus Büyükelçiliği'nde görevli diplomat ölü bulundu

05 Kasım 2021 Cuma, 16:30

Berlin'deki Rus Büyükelçiliği'nde görevli bir diplomatın büyükelçilik binası önündeki sokakta cesedi bulundu. "Spiegel" dergisi, 19 Ekim'de polisin sabah saatlerinde cesedi kaldırımda bulduğunu ve 35 yaşındaki diplomatın üst katlardan düştüğü üzerinde durulduğunu bildirdi.

Spiegel, 2019 yılından bu yana Büyükelçilik 2. Sekreteri olarak akreditasyonu bulunan diplomatın Alman güvenlik birimlerince, aslen Rus iç istihbarat teşkilatı FSB'nin elemanı olarak bilindiği ve Büyükelçilik çalışanı olarak kamufle olduğu bilgisine de yer verdi.

NAVALNİ İLE BAĞLANTILI OLDUĞU BELİRTİLİYOR

Ölen kişinin aynı zamanda FSB'de terörle mücadeleden sorumlu bir birimde görevli üst düzey bir yetkiliyle akraba olduğu belirtiliyor. Spiegel'e göre Batılı istihbarat teşkilatları, FSB'deki söz konusu birimin Berlin'de sürgünde yaşayan Gürcistanlı bir muhalifin 2019 yılında gündüz vakti vurularak öldürülmesi olayıyla bağlantılı olduğunu düşünüyor. Aynı birimin, Rus muhalif Aleksey Navalni'nin 2020 yazında zehirlenmesi olayıyla da bağlantılı olduğu belirtiliyor.

"BÜYÜKELÇİLİK OTOPSİYE İZİN VERMEDİ"

Spiegel, ölen Rus diplomatın naaşının ülkesine gönderildiği ve Rus Büyükelçiliği'nin cesede Almanya'da otopsi yapılmasına izin vermediği yönünde bilgiler edindiğini de yazdı. Spiegel'e konuşan Alman güvenlik yetkilileri ölümün ne şekilde gerçekleştiği ve ölüm nedeninin bilinmediğini, ölen kişinin diplomat statüsü taşımasından dolayı Alman savcılığın ölümle ilgili soruşturma açamadığını kaydetti.

Spiegel'in başvurduğu Rusya Büyükelçiliği, olayı "trajik bir kaza" diye nitelendirerek "etik nedenlerden dolayı" yorumda bulunamayacağını bildirdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, konuyla ilgili soru üzerine, hükümetin Berlin'de bir Rus diplomatın ölümünden haberdar olduğunu, ancak herhangi bir ayrıntı verilemeyeceğini belirtti.

-DW Türkçe