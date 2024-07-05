Beryl Kasırgası, Karayipler'i etkisi altına aldı: Yüzbinlerce kişi etkilendi

Yayınlanma: 05.07.2024 - 14:49

Güncelleme: 05.07.2024 - 14:49

Huguenin ile Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Karayipler Afet Yöneticisi Rhea Pierre, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, Grenada, Jamaika ile Saint Vincent ve Grenadinler'de etkili Beryl Kasırgası'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kasırganın hızlı yoğunlaşması bakımından da çok benzersiz olduğunu belirten Huguenin, ilk olarak Grenada ve Saint Vincent'ta görülen yıkım izi bırakan ve ardından Jamaika'yı etkileyen Beryl Kasırgası'nın bugün ve hafta sonu Belize ve Meksika'yı da etkileyebileceğini söyledi.

Huguenin, şu ifadeleri kullandı:

"Hasarın boyutunu tam olarak görebilmemiz için değerlendirmeler devam ediyor. Mevcut tahminlere göre, Saint Vincent ve Grenadinler'de yaklaşık 40 binden, Grenada'da 100 binden fazla ve Jamaika'da ise 120 bin kişi etkilendi. Ancak yine de acil durumun henüz ilk günlerindeyiz, dolayısıyla bu rakamların ihtiyatlı şekilde alınması gerekiyor. Değerlendirmeye devam edeceğiz ve umarım süreç ilerledikçe daha net bir tablo elde ederiz."

Sahadaki meslektaşlarından gerekli bilgileri almada zaman zaman aksaklık yaşandığını anlatan Huguenin, kasırganın etkili olduğu bölgelerdeki binaların çoğunun zarar gördüğünü vurguladı.

Huguenin, kasırganın yol açtığı yıkımı değerlendirmek ve buna müdahale etmek için Karayip Afet Acil Durum Yönetim Ajansı yetkilileri ve ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

IFRC Karayipler Afet Yöneticisi Pierre, hızla gelişerek yoğunlaşan ve Atlantik Okyanusu'nda şiddeti "5'inci Kategoriye (kasırgaların ölçeğinin belirlenmesindeki en yüksek seviye)" ulaşan ilk kasırga haline gelen Beryl Kasırgası'nın şiddetli etkisinden endişe duyduklarını belirtti.

İklim değişikliğinin de bu felaketin yaşanmasında etkili olduğuna işaret eden Pierre, Güney Atlantik ve Karayipler'deki normalden daha yüksek deniz yüzeyi sıcaklıklarının büyük kasırgalara neden olduğunun altını çizdi.

Pierre, "Ne yazık ki, benzeri görülmemiş kasırgaların bu yeni gerçekliği, iklim değişikliğinin en ağır darbesiyle karşı karşıya olan Karayip ülkeleri için her yıl ve her zaman mevcut bir gerçeklik haline geliyor. Beryl Kasırgası sonrasında oluşan hasarların ciddiyeti somut ve yıkıcıdır" diye konuştu.

Jamaika'da etkili olan Beryl Kasırgası'nın, ülkeyi 2007'de vuran Dean Kasırgası'ndan bu yana en güçlü kasırga olduğu da Pierre tarafından kaydedildi.