Hortum ve kasırga ABD'yi vurdu: Ölü sayısı yükseldi

ABD’nin Teksas, Oklahoma, Arkansas, Kentucky ve Alabama eyaletlerinde etkili olan hortum ve kasırgalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 23’e yükseldi.

İHA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 09:27
Hortum ve kasırga ABD'yi vurdu: Ölü sayısı yükseldi
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ABD’nin farklı kesimlerinde yaklaşık 2 gündür etkili olan hortum ve kasırgaların bilançosu ağırlaştı.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, şiddetli rüzgarlar nedeniyle meydana gelen kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı en az 23’e yükseldi.

Teksas eyaletinde 7, Oklahoma eyaletinde 2, Arkansas eyaletinde 8, Kentucky eyaletinde 5 ve Alabama eyaletinde 1 kişinin öldüğü tespit edilirken, ülke genelinde en az 400 bin kişinin devam eden elektrik kesintilerinden etkilendiği bildirildi.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) ise, Washington DC, Kuzey Carolina, Virginia ve Maryland bölgelerinde yaşayan yaklaşık 16 milyon kişiye yönelik “hortum izleme uyarısı” yayınlayarak bölge sakinlerini olası risklere karşı tetikte olmaya çağırdı.

Ayrıca New York, Pennsylvania ve New Jersey’de yaşayan yaklaşık 30 milyon kişi için “fırtına izleme uyarısı” yapıldı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise, ABD Başkanı Joe Biden’ın hortum ve kasırgalardan etkilenen bazı eyaletlerin valileriyle telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Biden’ın Oklahoma Valisi Kevin Stitt, Arkansas Valisi Sarah Huckabee Sanders ve Teksas Valisi Greg Abbott ile konuşarak taziyelerini ilettiği ve gerekli olması halinde hükümetin afet bölgelerine federal destek sağlayacağını dile getirdiği aktarıldı.


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