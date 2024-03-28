Beş kişiyi yaralayan ayı, günler sonra yakalanarak öldürüldü

Slovakya'da beş kişiyi yaralayan ayının, drone teknolojisiyle tespit edilmesinin ardından öldürüldüğü bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 11:31
Beş kişiyi yaralayan ayı, günler sonra yakalanarak öldürüldü
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Geçtiğimiz günlerde Slovakya’nın Liptovsky Mikulas kasabasına inerek, çevredekilere saldıran ayının akıbeti belli oldu.

Çevre Bakanlığı, kasabadaki beş kişiyi yaralayan hayvanın drone teknolojisiyle tespit edilmesinin ardından öldürüldüğünü açıkladı.

Çevre Bakanı Tomas Taraba, 49 yaşında bir kadın ve 72 yaşında bir erkeğin hastanede tedavi görmesine neden olan ve aralarında 10 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu üç kişiyi kesik ve çürüklerle yaralayan ayının vurularak öldürüldüğünü bildirdi.

Kasaba yetkilileri, üç yaşında ve yaklaşık 70 kg ağırlığında olduğu tahmin edilen ayıyı, ekiplerin gelişmiş kameralar ve termal görüntüleme ekipmanlarıyla donatılmış dronlar kullanarak avladığını açıkladı.

Kasabanın sokaklarında dolaşan ayının video görüntüleri sosyal medyada viral olurken, kasabada olağanüstü hal ilan edilerek insanlardan yerleşim alanlarını terk etmemeleri istenmişti.

Sosyal medyada yayınlanan cep telefonu görüntülerinde ayının bir yol boyunca ve bir yaya geçidinin üzerinden dehşete kapılmış yayalar dağılırken ilerlediği, daha sonra yeşil bir alana doğru ilerlediği ve ondan kaçmak için aceleyle bir çite tırmanan bir adama saldırdığı görülüyor.

Slovakya Çevre Bakanlığı, Romanya ile birlikte bir sonraki Avrupa Birliği (AB) Çevre Bakanları Konseyi'nde nesli artık tehlike altında olmadığı için ayıların avlanması için koruma altındaki türler listesinden çıkarılması için bir teklif sunacağını açıklamıştı.


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