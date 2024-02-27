Stoltenberg, tartışmalara son noktayı koydu: Slovakya liderini yalanladı!

Yayınlanma: 27.02.2024 - 15:29

Güncelleme: 27.02.2024 - 15:29

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "bazı Batılı ülkelerin Ukrayna'ya asker göndermeyi düşündüklerine" dair iddiaları yalanladı.

Stoltenberg, "NATO'nun Ukrayna'ya askeri birlik gönderme gibi bir planının olmadığını" söyledi.

Associated Press'e konuşan Stoltenberg, "NATO müttefikleri Ukrayna'ya eşi benzeri görülmemiş bir destek sağlıyor. Bunu 2014'ten beri yapıyoruz ve tam ölçekli işgalden sonra daha da arttırdık. Ancak, NATO muharip birliklerinin Ukrayna'da sahaya inmesi gibi bir planımız yok" dedi.

NE OLMUŞTU?

Slovakya Başbakanı Robert Fico, bazı Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkelerin, Ukrayna’ya asker göndermeyi düşündüğünü belirtti.

Fico, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Slovakya’nın hiçbir şekilde Ukrayna’ya asker göndermeyeceğini ifade etti.

"Birçok NATO ve AB üyesi ülke, askerlerini ikili düzeyde Ukrayna'ya göndermeyi düşünüyor" diyen Fico, bunda büyük güvenlik riskleri gördüklerini vurguladı.

FRANSA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,Batılı ülkeler arasında Ukrayna’ya asker gönderilmesi konusunda fikir birliği olmadığını, ancak hiçbir şeyin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Macron, “Bugün asker gönderme konusunda fikir birliği yoktu. Ancak hiçbir şeyin göz ardı edilmemesi gerekiyor. Rusya’nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacağız. Amacımıza ulaşmak için elimizden geleni yapmalıyız” dedi.

ALMANYA

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ne NATO ne de AB ülkelerinin Ukrayna'ya kara birliklerini göndermeyeceğini söyledi.

Paris'te Macron'la yaptığı görüşmeyi hatırlatan Scholz, "En başından beri kendi aramızda mutabık kaldığımız hususların gelecekte de geçerli olacağını bir kez daha ele aldık: Yani Ukrayna topraklarında kara birlikleri olmayacak, Avrupa devletleri ya da NATO ülkeleri tarafından oraya asker gönderilmeyecek" dedi.

KREMLİN'DEN YANIT GELDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya asker göndermesi halinde NATO ile Rusya arasında çatışma yaşanma ihtimalinin "kaçınılmaz" olacağını söyledi.

Peskov, "Fransa Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının diğer tüm yönlerini zaten duymuştuk ve bunları dikkate aldık. Macron'un, Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratmanın gerekliliği konusundaki tutumunun da oldukça farkındayız" dedi.

Peskov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya asker göndermesi halinde NATO ile Rusya arasında çatışma yaşanıp yaşanmayacağına yönelik soruya, "Bu durumda artık olasılıktan değil, kaçınılmazlıktan bahsetmeliyiz. Böyle değerlendiriyoruz" karşılığını verdi.