Beşar Esad, 10 yıl sonra ilk kez o ismi aradı

03 Ekim 2021 Pazar, 17:34

Suriye, Arap komşularıyla ilişkilerini normalleştirme hedefi doğrultusunda yeni bir hamlede bulundu. Suriye Devlet Başkanı Esad'ın, 10 yıl aradan sonra ilk kez Ürdün Kralı’nı aradığı belirtildi.

Ürdün Kraliyeti'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre iki lider, ‘ilişkilerin geliştirilmesini ve işbirliğini artırmanın yollarını’ konuştu. Paylaşımda, Ürdün Kralı Abdullah'ın, 'Suriye'nin egemenliğini ve istikrarını koruma girişimlerini desteklediğini' söylediği de belirtildi.