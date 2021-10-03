Beşar Esad, 10 yıl sonra ilk kez o ismi aradı
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 10 yıl sonra ilk kez Ürdün Kralı Abdullah'ı aradı.
Suriye, Arap komşularıyla ilişkilerini normalleştirme hedefi doğrultusunda yeni bir hamlede bulundu. Suriye Devlet Başkanı Esad'ın, 10 yıl aradan sonra ilk kez Ürdün Kralı’nı aradığı belirtildi.
Ürdün Kraliyeti'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre iki lider, ‘ilişkilerin geliştirilmesini ve işbirliğini artırmanın yollarını’ konuştu. Paylaşımda, Ürdün Kralı Abdullah'ın, 'Suriye'nin egemenliğini ve istikrarını koruma girişimlerini desteklediğini' söylediği de belirtildi.
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