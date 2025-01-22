Beşar Esad hakkında yeni bir tutuklama kararı

Yayınlanma: 22.01.2025 - 12:42

Güncelleme: 22.01.2025 - 12:42

Fransa'daki soruşturma hakimleri, Suriye eski Devlet Başkanı Beşar Esad hakkında, 2017 yılında Suriye'deki "sivil hedeflerin bombalanmasında suç ortaklığı yaptığı" gerekçesiyle yeni bir tutuklama kararı çıkardı.

Yakalama kararı, 59 yaşındaki Fransa-Suriye vatandaşı Salah Abou Nabout'un ölümünü soruşturan Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı'nın (PNAT) talebi üzerine çıkarıldı.

Ofisin bulgularına göre, Nabout 2017'de Suriye ordusunun Dera vilayetindeki evini bombalaması sonucu öldürülmüştü. Savcılık yeni arama emri talebine gerekçe olarak Esad'ın artık yasal işlemlere karşı devlet dokunulmazlığına sahip olmadığını gösterdi.

Salah Abou Nabout'un oğlu Omar Abou Nabout, “Bu dava, benim ve ailemin başından beri inandığımız uzun bir adalet mücadelesinin doruk noktasını temsil ediyor” dedi.

Omar Abou Nabout, “Bir yargılama yapılacağına ve faillerin nerede olurlarsa olsunlar tutuklanıp yargılanacaklarına” dair umudunu dile getirdi.

Bu, ülkede Esad için çıkarılan ikinci tutuklama emri. Bir önceki yakalama emri Esad'ın, Suriye ordusu tarafından "kimyasal silah kullanılmasında" oynadığı iddia edilen rolden kaynaklanıyordu.

PNAT, Esad'ın yargı dokunulmazlığını gerekçe göstererek bu karara itiraz etmeye çalıştı. Temyiz başvurusunun 26 Mart'ta Fransız Yargıtay'ı tarafından incelenmesi bekleniyor.

İLK TUTUKLAMA KARARI

Fransız yetkililer Kasım 2023'te, Amerikan istihbaratına göre binden fazla kişinin sarin gazıyla öldürüldüğü iddia edilen 2013 yılındaki kimyasal saldırılar nedeniyle Esad hakkında ilk tutuklama emrini çıkardı.

Esad'ın bu saldırılara katılmış olmasını “muhtemel” olarak değerlendiren savcılar, geçtiğimiz yıl Esad'ın bir devlet başkanı olarak dokunulmazlığa sahip olması gerektiği gerekçesiyle tutuklama kararına itiraz etti.

Ancak, Esad'ın devrilmesi, statüsünü ve potansiyel dokunulmazlığını değiştirdi.

AFP'ye göre, Fransız yargısı Suriyeli üst düzey yetkililer hakkında toplam 14 tutuklama emri çıkardı.